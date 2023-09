Sinner-Zverev, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere US Open

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra l'azzurro e il tedesco, valevole per il quarto turno dello Slam statunitense. Nel turno precedente hanno avuto la meglio rispettivamente sullo svizzero Stan Wawrinka e il bulgaro Grigor Dimitrov.

Lunedì 4 settembre con orario e campo da definire, si disputerà il match tra Sinner-Zverev, valevole per gli ottavi di finale degli US Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows (New York).

Nei primi tre turni, il tennista azzurro ha eliminato in serie il tedesco Hanfmann, il connazionale Sonego e lo svizzero Wawrinka, mentre quello teutonico ha avuto la meglio sull'australiano Vukic, il connazionale Altmaier e il bulgaro Dimitrov.

Sono quattro i precedenti tra i due protagonisti e che vedono Zverev in vantaggio per 3-1, con l'altoatesino che è riuscito a prevalere solamente nel primo confronto, ovvero quello del Roland Garros 2020 (ottavi di finale). Il tabellone del torneo, prevede che il vincitore dell'incontro, sfiderà nei quarti (mercoledì 6), chi avrà la meglio nell'altra partita, che vedrà opposti lo spagnolo Alcaraz e l'italiano Arnaldi, grande sorpresa del torneo.

Dove vedere Sinner-Zverev in tv e streaming

La sfida Sinner-Zverev sarà visibile in diretta esclusiva e in chiaro sul canale Supertennis,(canale 64 del digitale terrestre e 212 del decoder Sky).

In aggiunta ci sarà la possibilità di seguire il match in diretta streaming sul sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go e SuperTenniX (sia da PC che da smartphone). Per i possessori di Smart TV, tramite il tasto verde del telecomando, si aprirà una schermata mosaico dove sarà possibile selezionare altri tre campi oltre a quello del match in questione.