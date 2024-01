Australian Open 2024, quando si gioca Sinner Djokovic? Data e orario

Venerdì 26 gennaio sulla Rod Laver Arena andrà in scena la sfida più attesa degli Australian Open 2024: la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djkovic. Ecco di seguito tutti i dettagli e quando si giocherà la semifinale del primo slam stagionale tra l'azzurro e il n.1 al mondo

Jannik Sinner, per la prima volta in carriera, si è qualificato per la semifinale degli Australian Open e nella giornata di venerdì 26 gennaio affronterà Novak Djokovic. Si tratta della sfida più attesa di questo primo Slam stagionale e i due tennisti arrivano nelle migliori condizioni: l'azzurro senza aver ancora perso un set, il numero 1 al mondo, invece, arriva dal 33esimo successo di fila in Australia. Dopo aver parlato di dove vedere Sinner-Djokovic, ecco di seguito tutti i dettagli sul match.

Segui Sinner-Djokovic su DAZN. Attiva ora

Quando si gioca Sinner Djokovic? Data e orario

La sfida tra Sinner e Djokovic è in programma venerdì 26 gennaio sulla Rod Laver Arena. Le semifinali del tabellone singolare maschile sono programmate per le ore 4:30 (14:30 locali) e le 9:00 (19:00 locali). L’ordine di gioco verrà annunciato solo il giorno prima, quindi l'orario sarà ufficializzato nella giornata di giovedì 25 gennaio.

Sinner Djovovic: i precedenti tra i due tennisti

Sono 6 i precedenti tra il tennista altoatesino e il tennista serbo, con il n.1 al mondo avanti per 4-2. Ecco di seguito tutte le sfide tra i due tennisti: