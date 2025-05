Sinner Tsitsipas 1-2, CLAMOROSO errore dei giudici e il greco vola in Finale - FOTO

Jannik Sinner a un passo dalla vittoria si arrende a un problema alla gamba destra e ad un clamoroso errore dei giudici, con Stefano Tsitsipas che vola in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Ecco l'analisi del match e dell'errore dei giudici nel quinto game del terzo set

Jannik Sinner si arrende al terzo set della semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas, in un match che era in suo controllo e poi svoltato da un clamoroso errore dei giudici e dai successi crampi. Una vera e propria sofferenza per il tennista azzurro, che alla distanza era riuscito a girare un match iniziato male. Ecco di seguito il racconto della partita e l'analisi dell'errore dei giudici che hanno penalizzato e non poco Jannik Sinner.

CLAMOROSO errore arbitrale dei giudici: ecco cosa è successo

Clamoroso errore nel quinto game del terzo set in cui è mancata una chiamata per un doppio fallo del tennista greco (con la pallina uscita di almeno 20 centimetri) sul break point a favore dell'azzurro e che lo avrebbe portato sul 4-1 e servizio a favore. Ecco di seguito l'immagine televisiva su dove è terminata la seconda di servizio di Stefanos Tsitsipas:

Sinner Tsitsipas 1-2 (4-6, 6-3, 4-6): il racconto

Inizio non da Sinner nel primo set con l'azzurro che subisce subito il break dopo soli tre game, con Tsitsipas che non si lascia sfuggire l'occasione allungando 3-1. Jannik è impreciso, commette diversi errori e non incide in risposta, ne consegue che il greco non finisce mai in pericolo e si porta a casa il primo set col punteggio di 6-4.

Il secondo parte in maniera completamente diversa, con il break di Sinner nel 2° game, consolidato immediatamente dopo fino al 3-0. Qualche distrazione di troppo nel 7° gioco quando da 30-0 si fa rimontare fino a doversi difendere dal controbreak. Al momento di servire per il set, un errore di dritto e uno di rovescio concedono altre chance di controbreak a Tsitsipas, ma le annulla e chiude con un serve and volley il secondo set con il punteggio di 6-3.

Nel terzo set, Jannik parte subito con un break e immediata conferma per il 2-0. Tutto procede liscio fino al 3-1, quando un errore dell'arbitro non vede il doppio fallo del greco che avrebbe portato l'azzurro sul 4-1 e servizio, Tsitsipas ringrazia e resta in corsa. Jannik ha un problema fisico, si fa trattare la gamba destra e torna in campo concedendo due palle del controbreak. Segna tre punti consecutivi ma il greco cancella la palla del 5-3 e ha l'occasione di rientrare. Si torna sul 4-4. Tutto da rifare. Tsitsipas torna avanti 5-4 e Jannik si fa trattare di nuovo ma fatica a stare in piedi. Risultato? Altro break del greco che chiude il terzo set con il punteggio di 6-4.