Djokovic, il suo divertente siparietto tra le risate dei tifosi, dopo l'incidente con la borraccia (VIDEO)

Il tennista serbo Novak Djokovic, dopo il piccolo incidente di ieri sera dopo il match vinto contro il francese Corentin Moutet, questa mattina è arrivato al Foro Italico per gli allenamenti, con un casco da ciclista dove ha firmato gli autografi ai tifosi.

Ieri sera agli Internazionali di Roma, Novak Djokovic (numero 1 del seeding) appena terminato il match vinto contro il francese Corentin Moutet (6-3, 6-1 il risultato finale), è stato colpito alla testa accidentalmente da una borraccia, mentre firmava autografi agli spettatori. Poco dopo il serbo è stato medicato, visto che gli usciva anche un pò di sangue, ma per fortuna poi una volta lasciato il campo, è potuto tornare in albergo per riposare, in vista del match di terzo turno di domani contro il cileno Alejandro Tabilo (primo confronto diretto tra i due tennisti).

Nella tarda mattinata odierna Djokovic, ha voluto riderci su e si è presentato al "Foro Italico", con un casco da ciclista sulla testa, firmando autografi con il sorriso Tra ironia e senso pratico, il serbo ha mantenuto alla sua programma di allenamento, ovvero dalle ore 13 sul campo 5. Di seguito vi proponiamo il video del simpatico siparietto.

Djokovic, firma gli autografi con il casco da ciclista (VIDEO)