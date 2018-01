Roma, Totti scherza con Dzeko: “Questo treno va a Londra?” (Video)

In questi giorni a tenere banco nell’ambiente giallorosso è senz’altro la trattativa di mercato tra Roma e Chelsea per l’accoppiata Dzeko-Emerson Palmieri. Le società continuano a discutere sul prezzo e sulle modalità di pagamento, ma da quanto trapela l’affare dovrebbe andare in porto. La cifra dell’operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 55 milioni di euro, di cui 30 per l’attaccante bosniaco, Dzeko, e 20 più 5 di bonus per il terzino italo-brasiliano, Emerson Palmieri. Le trattative però saranno slegate; infatti in queste ore il procuratore di Emerson Palmieri, Fernando Garcia, è a Londra per limare i dettagli del trasferimento (l’ultimo scoglio è rappresentato dalle modalità di pagamento, la Roma vorrebbe i 20 milioni subito, il Chelsea vorrebbe dilazionarli), affinché il giocatore possa essere a disposizione di Conte già a partire dalla prossima settimana.

Per Dzeko invece, la situazione è diversa; in questo caso è il giocatore ad avere dei dubbi sul trasferimento, perché nel caso andasse a Londra non solo non avrebbe la possibilità di giocare la Champions, ma non gli verrebbe neanche garantito un posto da titolare, visto che dovrebbe contendersi il posto con Morata. Nella giornata di oggi, poi, il ds Monchi, intervenuto prima che iniziasse la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, ha voluto fare chiarezza sulla situazione di mercato della Roma al fine di riportare un po’ di sereno dopo le manifestazioni di scontento da parte dei tifosi: “Non è una colpa avere giocatori forti che piacciono a tanti club, il mio compito è valutare tutte le offerte che arrivano. Noi non vogliamo ridimensionare la rosa, ma rinforzarla“.

Sarà riuscito nel suo intento? Chissà, ma nel caso in cui avesse fallito, a rimediare ci ha pensato il solito Francesco Totti. La squadra nel pomeriggio si è recata presso la stazione Termini di Roma per prendere il treno che l’avrebbe poi portata a Milano in vista del posticipo che i giallorossi giocheranno contro l’Inter. In prossimità del treno, Totti ha esclamato rivolgendosi a Dzeko: “Questo treno va a Londra?“ Il bosniaco sorridendo ha risposto: “Non ancora”. L’ex capitano della Roma ancora una volta è riuscito a strappare un sorriso a chi in queste ore sta vivendo con apprensione le sorti dei propri beniamini.