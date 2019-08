Amichevoli Napoli 2019. Per le squadre di Serie A è tempo di tornare a lavoro, Bologna e Torino hanno già cominciato il proprio ritiro, e tra queste c’è anche il Napoli di Carlo Ancelotti che quest’oggi, sabato 6 luglio, incomincia la preparazione in vista della prossima stagione 2019-2020. Il ritiro degli azzurri si terrà come da consueto a Dimaro e terminerà il 26 luglio. Agli ordini del tecnico emiliano ci saranno tutti i calciatori non impegnati con le rispettive nazionali, tra questi c’è anche Koulibaly che con il Senegal è giunto ai quarti di finale di Coppa d’Africa. In Folgaria verranno inoltre presentate le nuove casacche da gioco della società di Aurelio De Laurentiis e per dar il via ad una serie di amichevoli estive, come da consuetudine per le squadre di Serie A in vista della nuova stagione.

Amichevoli Napoli 2019, partenopei impegnati anche in ambito internazionale

La prima amichevole estiva del Napoli 2019-2020 si terrà sabato 13 luglio alle ore 19 a Dimaro contro una formazione di Serie B, il nuovo Benevento targato Pippo Inzaghi; sempre a Dimaro venerdì 13 luglio il Napoli affronterà alle ore 17.30 la Feralpisalò, squadra militante nel campionato di Serie C. L’ultima amichevole nel ritiro a Dimaro si terrà domenica 24 luglio alle ore 17.30 contro un’ altra formazione di Serie B, la Cremonese di Rastelli. Il 28 luglio è tempo della prima Amichevole Internazionale per gli azzurri, infatti alle ore 18 il Napoli affronterà i Campioni d’Europa del Liverpool guidati da Klopp, match che si giocherà al ‘Murrayfield Stadium’ di Edimburgo. Terminate le amichevoli nel mese di luglio, la squadra di Ancelotti ad agosto disputerà altre tre amichevoli prima dell’inizio della nuova stagione (la Serie A partirà il weekend del 25 e 26 agosto). La prima amichevole del Napoli ad Agosto si terrà il giorno 4 contro il Marsiglia allo stadio ‘Velodrome’ con calcio d’inizio fissato per le 21. Tra mercoledì 7 e sabato 10 agosto il Napoli sfiderà per ben 2 volte il Barcellona, la prima amichevole si terrà nella notte tra il 6 e il 7 alle ore 1.00 a Miami, mentre la seconda si terrà a Detroit alle ore 20.30.

Amichevoli Napoli 2019, il programma completo