Raiola e i suoi calciatori donano materiale sanitario agli ospedali italiani

La solidarietà in questo periodo in cui il coronavirus sta mettendo in ginocchio il nostro paese, è un’imperativo essenziale per combattere questo male. La pandemia avanza e miete vittime ogni giorno nel nostro territorio e negli altri paesi, ma tutte le persone stanno cercando di dare una mano come possono. Specialmente molti personaggi famosi, che hanno donato ingenti somme di denaro in soccorso degli ospedali in difficoltà.

A questa lista di persone, si aggiunge anche il famoso procuratore calcistico Mino Raiola che assieme ai suoi calciatori, ha donato materiale sanitario ad alcuni ospedali.

Tramite Instagram, Raiola ha pubblicato un post dove coinvolge molti dei suoi assistiti come Bonaventura, De Ligt, Donnarumma, Abate, Balotelli, Izzo, Kean, Mkhitaryan, Pellegrini, Pinamonti e Romagnoli:

“Uniti vinciamo questa partita! Ne siamo convinti! Ed è per questo che insieme abbiamo voluto dare il nostro contributo donando respiratori e mascherine ad alcune delle principali strutture ospedaliere delle zone colpite dal Covid-19. Forza Italia”.

Un’iniziativa nobile da parte di uno dei procuratori più importanti del panorama calcistico italiano e internazionale. Il post sta raccogliendo molti likes su Instagram e per partecipare alle donazioni contattare l’email [email protected]. Le donazioni sono estese agli ospedali italiani così come per quelli esteri.