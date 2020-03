Romagnoli e Ibrahimovic su Instagram: “sosteniamo raccolta fondi contro coronavirus”

I social networks vengono sempre più usati dai calciatori per diramare messaggi, specialmente in questi giorni dove il coronavirus sta mietendo vittime e generando panico in tutto il mondo. Quest’oggi è stata un’altra giornata di passione per la nostra Italia e i campioni del Milan, Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli hanno preso particolarmente a cuore la questione, che riguarda noi tutti. L’Italia è il paese più colpito in Europa dal COVID-19 e i due campioni hanno diramato attraverso Instagram, un comunicato dove sostengono la raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Ecco il messaggio rilasciato dal difensore del Milan, che coincide con quanto scritto da Zlatan Ibrahimovic nella sua pagina Instagram:

“Questo è momento drammatico per l’Italia per questo ho deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare un paese che amo. Voglio anche io sostenere la raccolta fondi per gli ospedali Humanitas e sfruttare la mia visibilità per diffondere il messaggio a più persone possibile. Contiamo sulla generosità di tutti per dare un calcio a questo virus insieme e aiutare gli ospedali, i medici e gli infermieri, perché oggi siamo noi a tifare per loro! Kick the CoronaVirus away!”

L’hashtag in questione è #kickthevirusaway. Un bel gesto davvero da parte dei due campioni rossoneri.