SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-MILAN- Terminata la pausa dovuta agli impegni della Nazionali riparte il campionato di Serie A con una sfida di cartello. La 30.a giornata mette infatti di fronte Juventus e Milan, in un match che potrebbe significare molto per entrambe le formazioni: per continuare la corsa Scudetto da una parte e per inserisi nella lotta Champions dall’altra. Quella tra bianconeri e rossoneri è una classica del calcio italiano, una partita che qualche fino a qualche anno fa sarebbe risultata decisiva per assegnare trofei e titoli, a livello nazionale ed internazionale. La squadra di Allegri deve tornare immediatamente alla vittoria dopo l’opaca prestazione di Ferrara contro la Spal, risultato che ha fatto tornare il Napoli in scia a soli due punti di distacco. Dall’altra parte però c’è un Milan più agguerrito che mai: Rino Gattuso ha ridato un’anima a questa squadra, ma soprattutto un equilibrio di gioco ed una fase difensiva invidiabile (parzialmente messa in discussione dai due gol subito contro il Chievo). Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Juventus-Milan, scoprendo quali potrebbero essere gli schieramenti da primo minuto.

Probabili formazioni Juventus-Milan: i dubbi di Allegri e gli infortuni

Quella con i rossoneri sarà una partita molto delicata per la Juventus, l’ultima prima della grande sfida contro il Real Madrid nei quarti di Champions League. Le scelte di Allegri saranno sicuramente condizionate dalla gara di martedì, ma anche dagli infortuni e dalle condizioni fisiche dei tanti nazionali appena rientrati a Torino. Chiellini ha recuperato dall’infortunio e sarà in campo, anche se ovviamente non è al 100%, mentre per rivedere Alex Sandro bisognerà attendere quantomeno la gara di Champions. Tornato malconcio dalla settimana internazionale anche Khedira, in forte dubbio per questa sera. Ci saranno Pjanic e Benatia, visto che contro il Real saranno squalificati. Allegri potrebbe riproporre Marchisio a centrocampo o in alternativa optare per un modulo più offensivo come il 4-2-3-1: in questo caso in avanti giocherebbero tutti e 4 i giocatori offensivi a disposizione.

Probabili formazioni Juventus-Milan: le scelte di Gattuso

In casa rossonera c’è preoccupazione per le condizioni di Andrea Conti: l’esterno azzurro non avrebbe comunque giocato, ma il nuovo infortunio al ginocchio molto probabilmente non gli consentirà di tornare a disposizione prima della fine del campionato. Verso il recupero totale Romagnoli e Calabria, a disposizione anche Kalinic ma il croato dovrebbe partire dalla panchina. Solito 4-3-3 con Bonaventura e Kessiè mezz’ali e Biglia regista arretrato. Suso e Calhanoglu saranno coloro che dovranno illuminare la manovra offensiva rossonera ed assistere uno tra Andrè Silva e Patrick Cutrone (fresco di esordio assoluto con la Nazionale maggiore), con il portoghese leggermente favorito. Ma andiamo a vedere ora più dettagliatamente le probabili formazioni di Juventus-Milan, con i 22 calciatori che scenderanno in campo dall’inizio.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; De Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Higuain. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Lichsteiner, Chiellini, Howedes, Barzagli, Marchisio, Khedira, Bentancur, Sturaro. Allenatore: Allegri

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessè, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Storari, Donnarumma A., Musacchio, Gomez, Zapata, Antonelli, Locatelli, Mauri, Montolivo, Borini, Kalinic, Andrè Silva. Allenatore: Gattuso