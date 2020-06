Serie A, dove vedere Cagliari Torino in tv e streaming

Sabato 27 Giugno, alle ore 19:30 scenderanno in campo per sfidarsi le formazioni di Cagliari e Torino, match valevole per la ventottesima giornata di serie A. Si giocherà alla Sardegna Arena. I ragazzi di Walter Zenga sono reduci da una vittoria per 1-0 contro la Spal; anche i granata si sono aggiudicati i tre punti nella scorsa giornata, vincendo il match contro l’Udinese. I rossoblù attualmente rivestono la decima posizione in classifica con un totale di 35 punti. I granata, invece, si trovano al tredicesimo posto a quota 31 punti assieme alla Fiorentina. Questo match tra le formazioni di Cagliari e Torino è essenziale per entrambe, poiché devono aumentare la loro striscia di vittorie.

Dove vedere Cagliari Torino in tv: Sky o Dazn?

La partita si disputerà Sabato alle 19:30 e sarà visibile in diretta su Sky Sport canale 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 per il digitale terrestre.

Dove vedere Cagliari Torino in streaming

Il match Cagliari Torino sarà anche visibile in diretta streaming sulla piattaforma di Sky Go per tutti gli abbonati. La gara potrà essere seguita ovviamente su tutti i dispositivi elettronici come smartphone e tablet scaricando l’apposita applicazione valida sia per IOS che Andorid. Un altra piattaforma per seguire la gara è il pacchetto sportivo di Now TV che consente la visione di numerose partite.

Probablili formazioni Cagliari-Torino

Cagliari (3-5-2): Olsen, Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan, Mattiello, Nandez, Cigarlini, Rog, Pellegrini, Simeone, Joao Pedro.

Torino (3-4-1-2): Sirigu, Izzo, N’Koulou, Bremer, De Silvestri, Lukic, Meitè, Aina, Edera, Berenguer, Belotti.