Serie A, probabili formazioni Cagliari Torino: sarà Simeone contro Belotti

Il match tra Cagliari e Torino, con fischio d’inizio domani alle 19:30, sarà valido per la giornata numero 28 della Serie A. Le due squadre si presentano dopo le rispettive vittorie raggiunte nel turno infrasettimanale, rispettivamente contro Spal in trasferta (i sardi) e Udinese in casa (i granata). Due 1-0 importanti sia per il morale che per la classifica. Il Cagliari ha, infatti, riagguantato un successo che mancava dal 2 dicembre (4-3 ai danni della Sampdoria); cosi come per il Torino, a secco di vittorie, da ben 7 turni (ultimo successo, datato 12 gennaio contro il Bologna). Seconda rete consecutiva per Simeone, dopo quella inutile ai fini del risultato contro il Verona; ritorno al gol dopo otto giornate di astinenza per il “Gallo” Belotti (ultime marcature, la doppietta del 5 gennaio in casa della Roma). Sfida, dunque, interessante alla Sardegna Arena, fra due queste distinte da soli 4 punti in graduatoria (35 Cagliari, 31 Torino). Ottime notizie per il Cagliari, che ritrova Nainggolan, il quale dovrebbe partire dalla panchina, cosi come per il Torino, con l’ex Napoli Verdi.

Probabili formazioni Cagliari Torino: le scelte dei due allenatori

Dopo aver visto anche le informazioni su dove vedere Cagliari Torino in tv e streaming, concentriamoci adesso sui possibili titolari del match. Per i sardi Zenga dovrebbe schierare un 3-5-2 con la coppia d’attacco Simeone-Joao Pedro. Dall’altra parte, invece, Longo scende in campo con il 3-4-1-2, confermando Edera dietro le due punte Zaza-Belotti. Ecco le probabili formazioni di Cagliari Torino:

Cagliari (3-5-2): Olsen; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Lu. Pellegrini; Simeone, João Pedro. All. W.Zenga

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Edera; Zaza, Belotti. All. M.Longo

Indisponibili Cagliari: Oliva, Faragò, Pavoletti, Pereiro

Indisponibili Torino: Baselli