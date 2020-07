Milan, Ibrahimovic raggiungerà questa sera il resto della squadra

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, Zlatan Ibrahimovic raggiungerà in serata il resto della squadra, partita oggi in treno da Gallarate alla volta di Genova: domani, alle 19.30, il match con la Sampdoria, fondamentale per consolidare il sesto posto e per mantenere il Napoli a distanza (la squadra partenopea è attesa oggi dal delicato confronto in trasferta con l’Inter). Secondo Sky Sport 24, a trattenere per qualche ora il centravanti svedese nel capoluogo lombardo sarebbe un evento di sponsorizzazione, con la fondamentale presenza dell’attaccante rossonero.

L’importanza di Ibrahimovic nel Milan di Pioli

Alla notizia della mancata partenza, i tifosi hanno cominciato a domandarsi quali fossero le motivazioni retrostanti, preoccupati per le condizioni fisiche del gigante di Malmö: nulla da temere quindi per un giocatore che, in soli 6 mesi, è riuscito a cambiare la mentalità di una squadra apatica e demotivata, portandola a scalare la classifica inanellando un’ottima striscia di risultati utili (10 dalla ripresa del campionato, con 7 vittorie e 3 pareggi). Dal canto suo, Ibrahimovic ha contribuito alla causa con la consueta fisicità e con 7 reti e 4 assist in 16 partite giocate (8 goal in 18 match, considerando anche la Coppa Italia). Il Milan di Pioli, con lo svedese in campo, ha raggiunto la zona Europa League, traguardo impensabile nei mesi della gestione Giampaolo.