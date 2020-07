Probabili formazioni Udinese-Juventus 34a giornata Serie A

Primo match-ball per la Juventus di Maurizio Sarri che, dopo il pareggio dell’Inter di ieri sera può già festeggiare il titolo di Campione d’Italia battendo oggi nel match delle 19.30 l’Udinese allo Stadio Friuli, nello stesso stadio dell’ormai leggendario 5 maggio. Tanti gli spunti di una sfida che vede una Udinese ancora impelagata nella lotta per la salvezza.

Ronaldo a caccia del goal per la storia: un gol ancora e sarà quinto posto nella classifica dei bomber più prolifici.

Bonucci squalificato e Higuain ancora alle prese con una lombalgia sarà out nella Juventus.

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Irrati di Pistoia.

I convocati dell’Udinese

Questa la lista dei 23 convocati dall’allenatore Luca Gotti:

Portieri: Musso, Nicolas e Perisan.

In Difesa: Samir, Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Stryger Larse, Becao, Mazzolo, Zeegelaar e De Maio.

A Centrocampo: Fofana, De Paul, Sema, Ballarini, Palumbo e Lirussi.

In Attacco: Okaka, Lasagna, Nevstoroski, Oviszach, e Compagnon.

I convocati della Juventus

Szczesny, Pinsoglio, Buffon tra i Portieri

In Difesa: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Demiral, Rugani e Coccolo.

A Centrocampo: Pjanic, Matuidi, Ramsey, Rabiot, Betancour e Muratore dall U23.

In Attacco: Ronaldo, Dybala, D.Costa, Cuadrado, Bernardeschi; poi: Olivieri, Vaioni e Zanimacchia dalla U23.

I Probabili 22 in campo dal primo minuto:

Udinese in campo col 3-5-2. Gotti dovrebbe schierare dall’inizio: Musso tra i pali- Becao, De Maio, Nuytinck, Ter Avest, e Stryger Larse in difesa- De Paul, Fofana, Sema a centrocampo- Okaka, Lasagna in attacco.

Juventus con Szczesny tra i pali, Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Rugani in difesa, Betancour, Pjanic e Rabiot a centrocampo, Bernardeschi, Dybala e Ronaldo in avanti.

Calcio di inizio di Udinese-Juventus ore 19.30 Dacia Arena, con diretta su SKY.