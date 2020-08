Maglia Atalanta 2020-21, svelata la seconda maglia nerazzurra (?)

L’Atalanta 2020/2021 sta prendendo forma sotto tutti i punti di vista: i giocatori stanno ricaricando le batterie, Josip Ilicic è finalmente ritornato in Italia, la società guidata da Percassi sta ultimando le operazioni al Gewiss Stadium di Bergamo e Sartori (grazie anche all’aiuto del mister grugliaschese Gian Piero Gasperini) sta cercando di portare a casa qualche nuovo acquisto. Semplicemente la base perfetta per quella che sarà la nuova stagione calcistica tra entusiasmo, impegno, concentrazione e tanta voglia di fare bene. Sui social però ci sono state delle segnalazioni molto interessanti, soprattutto per quanto concerne il design della seconda maglia dell’Atalanta. Analizziamo la situazione.

Così sarà la seconda maglia dell’Atalanta (?) – Attraverso i social, molti tifosi nerazzurri hanno segnalato un prototipo Joma bianco con inserti (molto belli) nerazzurri. Un falso? Fake? Assolutamente no, non è la prima volta che viene reso noto lo stile della casacca atalantina ancora prima dell’ufficialità: contesto che è accaduto anche per la divisa casalinga di questa stagione. Ovviamente mancano alcuni dettagli formali e le patch (in attesa che diventino commerciali), ma il riscontro è sicuramente spettacolare sotto tutti i punti di vista, a dimostrazione quanto le seconde maglie siano un vero e proprio cavallo di battaglia dello sponsor tecnico della Dea.