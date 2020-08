Thauvin-Atalanta: interesse ancora evidente – Nonostante il calciomercato non sia ancora ufficialmente iniziato, l’Atalanta ha gli obiettivi molto chiari: costruire fin da subito la squadra 2020/2021 per riuscire ad eseguire una preparazione impeccabile nonostante il breve periodo di tempo a disposizione. Si è parlato fino ad ora di Miranchuk, attaccante russo nella quale i nerazzurri aspettano ancora una risposta, ma c’è anche un altro giocatore che la Dea vorrebbe portare alla propria corte per fare il tanto citato “salto di qualità”. Stiamo parlando ovviamente di Florian Thauvin in forza al Marsiglia, pedina che i nerazzurri vorrebbero tanto avere in squadra. Ecco la situazione attuale in termini di trattativa.

Thauvin-Atalanta: la situazione attuale

Il binomio Thauvin-Atalanta tra costi e trattative – Precedentemente si è parlato dell’attaccante francese come uno dei nomi principali per quanto concerne il calciomercato nerazzurro, ma la trattativa per un suo arrivo a Bergamo presenta già delle basi solide: il giocatore vuole trasferirsi, l’ok di un suo trasferimento a Bergamo c’è stato e i bergamaschi hanno le potenzialità economiche per portarlo all’Atalanta. Il nodo da sciogliere, secondo anche quanto riportato da Sportmediaset, è in primis quello riguardante il cartellino: 20 milioni di euro per un giocatore che può portare esperienza e talento sia in campionato che in Europa.