Roma, squadra in isolamento a Trigoria per evitare ulteriori contagi

LA ROMA RESTERA’ IN ISOLAMENTO PER ALMENO UNA SETTIMANA – Bella prestazione della Roma che, nel posticipo di ieri sera, ha travolto il Benevento con cinque gol. Spicca la prova di Edin Dzeko che sale a quota 108 gol con la maglia della Roma. Un successo che consente alla squadra di Paulo Fonseca di agganciare l’Inter in classifica con 7 punti. Un successo però che la Roma festeggerà all’interno di Trigoria, al centro tecnico Fulvio Bernardini. La Roma infatti rimarrà in isolamento fiduciario nei prossimi giorni per non rischiare altri contagi, dopo la positività riscontrata al Covid-19 da Riccardo Calafiori.

Roma in isolamento in vista dell’Europa League

La Roma quindi si appresta a preparare le prossime partite in una sorta di ritiro forzato. La squadra resterà al Fulvio Bernardini in isolamento almeno per tutta la settimana. L’isolamento sarà interrotto solo mercoledì quando la squadra giallorossa partirà alla volta di Berna per la sfida di Europa League in programma giovedì contro lo Young Boys. Successivamente, la squadra rientrerà in Italia e continuerà a restare in isolamento almeno fino alla sfida di lunedì sera contro il Milan. Una specie di ritiro, quello della Roma, che potrebbe rinforzare ancora di più un gruppo che sta dimostrando di poter dire la sua in questa stagione, ad iniziare dall’esordio in Europa League e dalla successiva sfida a distanza tra Edin Dzeko e Zlatan Ibrahimovic.