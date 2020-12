10 Giornata, Dove vedere Juventus – Torino diretta tv e streaming

E’ tempo del Derby della Mole per questa 10 giornata: ecco dove vedere Juventus – Torino in diretta tv e streaming per seguire il match.

Si torna in campo dopo le notti europee e la Serie A ci regala subito un grande match tutto da seguire: è tempo del Derby della Mole in questa decima giornata. Non è una partita come le altre e le due squadre lo sanno bene: Andrea Pirlo lo sa bene, avendolo vissuto da calciatore, e dovrà trasmettere il giusto atteggiamento alla propria squadra. Il mister bianconero, però, dovrà far a meno di Alvaro Morata squalificato per due turni dopo le vistose proteste in Benevento – Juventus: il tandem offensivo, dunque, sarà composto da Ronaldo e Dybala con Ramsey che agirà sulla trequarti a supporto delle due punte. Centrocampo composto da Bentancur e Rabiot con Chiesa sulla sinistra e Cuadrado sulla destra ( in fase difensiva sarà 4-4-2 con Cuadrado che arretra) mentre in difesa il trio De Ligt – Bonucci e Danilo. Ritorno sulla panchina granata, invece, per Giampaolo che è tornato negativo dopo il periodo di isolamento per aver avuto il Covid-19: sarà 3-5-2 anche per il Torino con il duo offensivo composto da Belotti e Zaza supportati sulle fasce da Singo e Ansaldi. Centrocampo composto da Meitè, Rincon e Linetty mentre in difesa il ritorno di Lyanco con Bremer e Izzo davanti a Sirigu che proteggerà la porta granata.

Dove vedere Juventus – Torino in diretta tv e streaming

Juventus – Torino sarà all’Allianz Stadium di Torino e avrà inizio alle ore 18 con la diretta tv in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Serie A ( canale 202). Inoltre, Sky, mette a disposizione l’app SkyGo per seguire il match comodamente in streaming dal proprio tablet o smartphone. Per chi non fosse abbonato, invece, NowTv mette a disposizione la propria piattaforma disponibili con diversi pacchetti.