Juventus-Torino, probabili formazioni e le ultimissime dai campi

“Derby della Mole” numero 201 in arrivo: Juventus-Torino non è mai una sfida come le altre. I bianconeri di Andrea Pirlo sono reduci dalla vittoria in Champions League contro la Dynamo Kiev 3-0 e la qualificazione ai sedicesimi in tasca, i granata di Marco Giampaolo nell’ultima giornata hanno pareggiato 2-2 contro la Sampdoria.

Qui dove vedere il match in diretta TV e streaming.

Juventus-Torino: le probabili formazioni

La Juventus dovrebbe riproporre il 4-4-2 con il rientro di Arthur a centrocampo, in difesa fuori Demiral e Chiellini infortunati ci sono Bonucci e De Ligt. Squalificato Morata, ecco Dybala davanti in coppia con Ronaldo; Kulusevski si gioca una maglia da titolare con Bernardeschi e Ramsey.

INDISPONIBILI: Buffon (lesione alla coscia), Chiellini (problema muscolare), Demiral (lesione muscolare), Morata (squalificato).

Nel Torino torna mister Giampaolo dopo la positività al Covid-19 e riproporrà il 3-5-2 dopo aver temporaneamente accantonato il 4-3-1-2 con cui si era inserito a inizio anno. Non c’è Verdi, fermato da un problema muscolare, allora ecco che a fianco a Belotti ci sarà Zaza. Dubbio in difesa sul ruolo di Ricardo Rodriguez che ha ben figurato da terzo centrale contro la Samp: nel caso verrà riconfermato allora rimarrà fuori Izzo, in caso di spostamento sull’out di sinistra potrebbe relegare in panchina Ansaldi. Confermato Singo a destra, nonostante il recupero di Vojvoda (anche lui era positivo al Covid).

INDISPONIBILI: Baselli (rottura del legamento crociato), Lukic (positivo al Covid – in dubbio), Gojak (positivo al Covid – in dubbio), Verdi (problema muscolare), Ujkani (positivo al Covid), Murru (problema all’adduttore).

Juventus (4-4-2): Szczeszny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Ronaldo, Dybala. All: Pirlo

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Linetty, Rincòn, Meitè; Ansaldi; Zaza, Belotti.

All: Giampaolo