Ibra convocato dalla Svezia: amichevoli e qualificazioni mondiali, ritorno alle Nazionali

Ibra convocato dalla Svezia, secondo gli ultimi aggiornamenti lo svedese è convocato dal Ct. svedese Andersson per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Georgia e Kosovo e per l’amichevole contro l’Estonia. Qual’è l’ultima sua presenza in Nazionale? Cinque anni fa circa, una sconfitta per 1-0 contro il Belgio ricordiamo l’anno 2016. Oramai è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale. I programmi saranno rispettivamente giovedì 25 e domenica 28 marzo, l’amichevole contro l’Estonia è fissata a mercoledì 31. Dal 2016 a oggi nessuna chiamata per l’attaccante svedese, dimenticato anche dalla Coppa del Mondo del 2018. A causa di tensioni e divergenze con il Commissario Tecnico.

Conosciamo bene il trascorso dell’attaccante, considerato ad oggi uno dei calciatori più forti e completi al mondo, uno dei marcatori più prolifici della storia del calcio e primatista di reti con la nazionale svedese. Cosa ci riserverà in Nazionale?

🔥 TRUPPEN! 🔥 Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland! 🇸🇪🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021

Ibra convocato dalla Svezia, commenti sui social: “Il ritorno di dio”

Ibra convocato dalla Svezia, lo svedese risulta soddisfatto della scelte prese dalla Nazionale. A riguardo di ciò non perde l’attimo per dimostrare il suo entusiasmo ai suoi tifosi e appassionati, italiani e svedesi. Ibra lo ha fatto a modo suo con poche semplici parole, si può dire dirette e sincere con la quale ormai abbiamo imparato a conoscerlo: “Il ritorno di dio“. Lo svedese commenta sui social, con tanto di foto con la maglia della Svezia mentre guarda lontano. Forse verso il prossimo obiettivo, magari verso l’Europeo.

Zlatan är tillbaka i landslaget! 🔥🇸🇪 #viärsverige — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021