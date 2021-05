Hakan Calhanoglou su Instagram: “Quando certa gente parla troppo”

Hakan Calhanoglou risponde tramite Instagram. Il suo Milan, nel girone di ritorno, ha subito un vistoso calo delle prestazioni, che lo hanno portato a regalare lo Scudetto n 19 all’Inter ed a subire l’eliminazione dall’Europa League. Una condizione che, pur non avendo messo in discussione la permanenza dell’allenatore anche nella prossima stagione, poichè autore di un girone di andata memorabile, ha comunque destato le critiche dei tifosi.

Hakan Calhanoglu risponde velatamente su Instagram

Il centrocampista offensivo nelle ultime uscite è tornato quello di prima dando il meglio di sè. Nelle ultime tre partite ha segnato due reti, l’ultima proprio contro il Benevento sabato. Lui, insieme al resto dei compagni, ha suscitato commenti negativi da parte degli ultrà rossoneri, che lo hanno accusato di aver contribuito alla debacle del Diavolo, con le sue performances sottotono. E lo sfogo affidato al noto social network, è una manifestazione della tensione che si respira in casa Milan.Nel post Hakan ha scritto: “Quando la gente parla troppo“, postando il video del suo gol contro il Sassuolo. Come a voler dire: “Voi mi criticate ma io vi zittisco a suon di gol!”. Prima della reazione del turco, aveva tenuto banco il caso Donnarumma, che al centro di voci di mercato che lo vorrebbero alla Juve in futuro, ha dovuto chiarire la sua situazione con i tifosi, prima del match contro i campani. In quell’occasione, sono volate anche parole di astio tra le parti. Un momento non bello per la società di via Aldo Rossi, che adesso è chiamata a conquistare i tre punti nella gara di sabato contro la Vecchia Signora. Chi trionfa ipoteca seriamente il secondo posto, valevole la qualificazione diretta in Champions.