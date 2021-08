Inter- Genoa, Inzaghi: “Dzeko uno dei migliori, Lukaku sognava il Chelsea”

Manca davvero poco al debutto dei nerazzurri nella nuova stagione di Serie A. In vista del match Inter- Genoa, in programma sabato alle 18:30, Simone Inzaghi in conferenza stampa ha parlato della situazione della squadra e delle mosse di calciomercato. In particolare, l’allenatore si è soffermato sull’esperienza che può portare un giocatore come Dzeko e ha raccontato i retroscena dell’addio di Lukaku.

Inter- Genoa, tutto pronto per l’esordio in campionato

Il nuovo allenatore dell’ Inter, Simone Inzaghi, è più carico che mai per l’inizio della nuova stagione. In conferenza stampa, dopo aver rivelato il suo entusiasmo per il ritorno del pubblico negli stadi, descrive la motivazione della squadra. Ha affermato: “A me non piacciono i proclami, a fare la differenza saranno le motivazioni dei ragazzi. In questi giorni mi hanno dimostrato che hanno motivazioni da vendere e dobbiamo dimostrarlo“.

Inzaghi, dunque, è pronto a guidare l’Inter. Al riguardo ha detto: “Quando ho accettato l’Inter, sapevo che sarebbe stata una sfida importante. L’ambiente sta andando in un unica direzione, i tifosi ci sono vicini“.

Da campioni in carica, non mancano riferimenti allo scudetto e alla lotta con la Juventus in campionato. Inzaghi ha spiegato: “Sarà un campionato difficile, andremo in giro con lo scudetto sul petto e faremo del nostro meglio“. Sulla lotta per il primo posto aggiunge: “Per lo scudetto ci sono sette squadre attrezzate. Ho avuto la fortuna di vedere i ragazzi allenarsi nel migliore dei modi. In questo momento mi risulta difficile fare griglie. Faremo del nostro meglio per difendere lo scudetto. Parlano della Juve davanti a noi? Me lo aspettavo“.

Dzeko una richiesta di Inzaghi, Lukaku sognava il Chelsea

In attesa di vedere Inter- Genoa, in conferenza stampa Simone Inzaghi parla anche del calciomercato dell’Inter, in modo particolare sull’arrivo di Dzeko e sull’addio di Lukaku. L’allenatore ha parole di stima per il bosniaco e dichiara che è stato lui a volerlo all’Inter. Inzaghi su Dzeko ha detto: “Sappiamo che manca qualcosa dal mercato, ma sono contento di quanto fatto finora. Sappiamo che il club aveva problemi, ma sono arrivati sostituti molto forti. Dzeko sarebbe stata una mia richiesta al di là di Lukaku“. Sul calciomercato e su Dzeko continua dicendo: “Le cessioni sono servite a mettere in sicurezza il club, ora dobbiamo remare tutti insieme. Dzeko è tra i migliori centroavanti in circolazione, sono contento di allenarlo. Fa reparto da solo. Arriverà un altro giocatore a completare il reparto, ma ci sono anche gli altri. C’è fiducia“. Immancabile un commento su Lukaku. Inzaghi sulla partenza del bega spiega: “Abbiamo cercato di convincerlo, ma il ragazzo è stato molto sincero. É un giocatore straordinario, ma è venuto da me con molta educazione, dicendomi che il Chelsea era il suo sogno e che aveva fatto la sua scelta. Abbiamo cercato di parlargli ma poi ci siamo organizzati nel modo migliore. Arriverà un altro giocare a coprire questa perdita“.