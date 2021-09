Serie A, dove vedere Fiorentina-Napoli: diretta TV e streaming, DAZN o SKY?

Dove vedere Fiorentina-Napoli, big match della settima giornata del campionato di Serie A.

Le due squadre arrivano alla sfida stazionando entrambe nella parte altissima della classifica. Si tratta delle due sorprese più grandi di questo inizio di stagione. Era prevedibile un miglioramento dopo i cambi tecnici di questa estate, ma nessuno avrebbe pensato di ritrovarle così in alto dopo sei gare di campionato.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha 12 punti ed è in piena corsa per l’Europa che conta. Vince spesso e convince e anche quando non ha fatto risultato, con Roma ed Inter, è uscita dal campo tra gli applausi dei propri tifosi. La vicenda Vlahovic sta caratterizzando questi giorni, ma c’è da stare certi che domenica contro il Napoli tutti i ragazzi viola saranno esclusivamente concentrati sulla sfida alla capolista del campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti e capitan Insigne viaggia a vele spiegate in testa alla classifica. Per adesso i partenopei hanno collezionato soltanto vittorie e il test di Firenze arriva nel momento giusto della stagione. Vincere significherebbe lanciare un ulteriore grande messaggio al campionato.

Dove vedere Fiorentina-Inter: ecco lo scoglio Franchi per Spalletti

Fiorentina-Napoli si gioca domenica 3 ottobre alle ore 18:00 al Franchi di Firenze. Sarà possibile seguire diretta TV e streming su DAZN, con telecronaca di Edoardo Testoni e commento tecnico di Simone Tiribocchi.