Vlahovic, rinnovo o addio. Commisso: “Mi sto infastidendo”

Rocco Commisso tuona: “Mi sto infastidendo” e il messaggio è rivolto a Dusan Vlahovic e alla questione del suo rinnovo. Il patron della Fiorentina vuol tenere il suo gioiello ma inizia a stancarsi del tira e molla al quale è costretto per intavolare una trattativa seria e concreta.

“Non so se firmerà. Sono mesi che ci lavoriamo, un giorno siamo positivi e altri meno. Non sono né ottimista né pessimista. Parlo con Dusan e mi dice che pensa solo al campo, che devo parlare con i suoi agenti. Poi parlo con i procuratori e mi dicono di parlare con il giocatore. Samo professionisti e facciamo le cose seriamente a Firenze. Venga qui l’agente a trattare, deve farla lui la trattativa”.

Vlahovic, rinnovo complicato. Commisso: “Offerta cifra importante”



La sensazione è quella che l’entourage del calciatore voglia contenere al massimo la clausola rescissoria, in modo da poter facilitare un’eventuale trattativa con altri club importanti. Vlahovic sa di dover essere riconoscente alla Fiorentina ma non vuole sentirsi oppresso da una clausola che ne potrebbe frenare la crescita calcistica.

“Sarebbe la più grande cifra mai data a un giocatore della Fiorentina, inclusi Batistuta e Rui Costa (in foto). Noi gli offriamo un contratto di cinque anni a 40 milioni di euro lordi. Se mi sto infastidendo?Un po’ sì, la Fiorentina non è solo Vlahovic, c’è un gruppo e lo vogliamo mantenere concentrato. Avrei voluto che si facesse tutto dopo l’ultima sosta nazionali, ma così non è stato. Sto facendo il massimo”.

Sul bomber della Fiorentina è forte l’interesse di Milan, Juventus ed Inter. Ma anche dall’estero le offerte non mancherebbero, Atletico Madrid e Tottenham sono alla finestra.