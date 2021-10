DIRETTA LIVE Torino-Juventus: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Torino-Juventus

1′ – TEMPO

Live Torino-Juventus: le probabili formazioni

TORINO – (3-5-2): Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Pobega, Aina; Brekalo, Sanabria.

Allenatore: Juric.

JUVENTUS – (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Kean.

Allenatore: Allegri.

Arbitro: Valeri

Assistenti: Giallatini-Galetto

Quarto Ufficiale: Baroni

Var: Di Paolo

Avar: Carbone

Live Torino-Juventus: ora e luogo del match

Sabato 2 ottobre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la settima giornata del campionato di Serie A tra Torino-Juventus. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Olimpico Grande Torino. Dei 152 precedenti in campionato i bianconeri ne hanno vinto 71, 38 i successi del Torino e 43 i pareggi. Torino-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.

Diretta Torino-Juventus: come arrivano le due squadre

Il Torino si avvicina al derby reduce da due pareggi nelle ultime due giornate di campionato. I granata, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro la Lazio ed hanno pareggiato per 1-1 anche in trasferta contro il Venezia. La Juventus, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive in campionato. I bianconeri hanno vinto per 3-2 contro Spezia e Sampdoria. Inoltre, la squadra di Max Allegri ha vinto anche in Champions League per 1-0 contro il Chelsea.