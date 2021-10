La Juventus potrebbe avere problemi con Mino Raiola, agente di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, tra uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma anche uno dei giocatori più preziosi d’Europa, potrebbe lasciare Torino. Il conosciuto agente sembra non essere soddisfatto del ruolo che copre con la maglia della Vecchia Signora, di conseguenza ha già avuto contatti con 3 società.

Juventus, Raiola minaccia il futuro di De Ligt a Torino

La realtà è che il difensore olandese Matthijs de Ligt (22 anni) non ha ancora conquistato il tanto ambito ruolo indiscusso alla Juventus. Sembra che Max Allegri gli abbia affidato, in queste prime 8 giornate di Serie A, un ruolo secondario, non è un titolare fisso. Se non dovesse cambiare in positivo, questa situazione, l’idea di Raiola è di farlo andare via.

Il giocatore, valutato 85,5 milioni di euro, il contratto con i piemontesi scade nel 2024, quindi solo con una somma adeguata la Juve lo lascerebbe partire, tendendo conto anche della presenza di una clausola di 150 milioni di euro.

Intanto Raiola ha già 3 importanti club interessati all’olandese che sono pronti a prelevarlo da Torino. Liverpool, Barcellona e Manchester City sono pronte all’attacco. Partirebbe anche una sorta di sfida tra alcuni dei migliori club d’Europa per De Ligt.