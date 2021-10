Serie A, l’incredibile lista dei giocatori in scadenza: 11 deluxe

In Serie A l’incredibile lista dei giocatori in scadenza conta ben 11 giocatori di lusso. Tanti giocatori che percepiscono già ingaggi stellari e che le società, per trattenerli, dovranno fare un po’ di “sacrifici”. Alcuni rinnovi sono in stand-by proprio per motivi economici: non c’è apertura all’intesa se non si soddisfano le cifre richieste.

Serie A, l’incredibile lista dei giocatori in scadenza: la Top 11

La scorsa estate la massima serie del campionato italiano si è “impoverita” per la perdita di giocatori come Romelu Lukaku, Hakimi e Cristiano Ronaldo. La prossima estate la situazione potrebbe essere peggiore e aggravare ulteriormente il valore della Serie A. Sembra quasi che il principale campionato del Belpaese sia diventato una specie di vetrina o trampolino di lancio per aiutare i giocatori ad accedere a società “ricche e potenti” della Premier League, Bundesliga o de La Liga.

Ecco la lista dei Top 11 che sono in scadenza a giugno 2022 e ancora non rinnovano con le proprie società:

1. Samir Handanovic (Inter)

2. Thomas Strakosha (Lazio)

3. Simon Kjaer (Milan)

4. Luis Felipe (Lazio)

5. Alessio Romagnoli (Milan)

6. Marcelo Brozovic (Inter)

7. Franck Kessié (Milan)

8. Paulo Dybala (Juventus)

9. Andrea Belotti (Torino)

10. Lorenzo Insigne (Napoli)

11. Henrikh Mkhitaryan (Roma)

Pezzi di altissimo livello in ogni reparto, dal centrocampo all’attacco che da soli potrebbero formare una formazione a sé. Inoltre, si potrebbero aggiungere anche altri nomi importanti, come Jéremie Boga del Sassuolo e Juan Cuadrado della Juventus.