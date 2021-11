Eriksen, l’Inter non ha fretta: novità sul futuro del danese

Tra i casi da risolvere in casa Inter, c’è anche quello relativo al futuro di Christian Eriksen. Come si apprende dal Corriere dello Sport, il suo stipendio è stato quasi del tutto coperto dall’assicurazione FIFA e UEFA. Entro la fine dell’anno però, bisognerà fare chiarezza sull’avvenire.

Per il centrocampista danese, almeno in questo momento, è esclusa ogni possibilità di togliere il defibrillatore e ottenere l’idoneità per giocare in Serie A. Pertanto si potrebbe arrivare a una risoluzione del contratto. Dal canto suo, l’Inter non ha fretta, ed è in attesa di una sua decisione. Fin dal primo giorno, dopo l’arresto cardiaco, Eriksen ha manifestato la voglia di tornare presto a giocare. Il giocatore ha dimostrato inoltre l’affiatamento del gruppo e l’attaccamento alla maglia nerazzurra. Nel corso di quella triste partita all’Europeo, la dinamica faceva presagire qualcosa di drammatico, fortunatamente non è stato così grazie all’intervento tempestivo dei compagni e della struttura sanitaria dello stadio.

Pallone d’Oro, Dani Alves menziona Eriksen

A proposito del Pallone d’Oro, -cerimonia di consegna andrà in onda questa sera a partire dalle 19,45 sul canale 2o di Mediaset del digitale terrestre e in diretta dalle 20.30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, in streaming su NOW-, Dani Alves presente a Montecarlo, ha parlato a Sky Sport, menzionando il centrocampista dell’Inter: “Per me quest’anno il Pallone d’Oro lo meriterebbe Eriksen, per quello che ha passato. Sarebbe un messaggio forte per tutto il mondo del calcio, la gente avrebbe più sensibilità. Messi è il migliore, lo è da venti anni, ma per tutti sarebbe bello se lo vincesse Eriksen. Abbiamo l’opportunità di lanciare un bel messaggio al mondo, ai giovani e ai bambini. Possiamo dimostrare che il calcio non è solo uno sport“. Parole di grande emotività, quelle del terzino attualmente in forza ai blaugrana.