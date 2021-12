Napoli debacle con l’Empoli, 0-1 al Maradona e quarti in classifica

Il Napoli esce sconfitto al Maradona con l’Empoli per 0-1 nella partita della 17esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti, dopo due sconfitte consecutive, si ritrova al quarto posto in classifica superati anche dall’Atalanta. L’Empoli ormai è una certezza, al settimo posto in classifica ormai vede la Juventus a sole due lunghezze. Il goal di Patrick Cutrone al 70esimo minuto permette ai ragazzi di Andreazzoli di espugnare il Maradona. Il prossimo turno vedrà il Napoli di fronte al Milan.

Spalletti parla nel post partita

Luciano Spalletti ha seguito la partita dalla tribuna: “in questo momento ho tanti giocatori che stanno stringendo i denti e l’Empoli ci ha presentato il conto. Adesso avremo finalmente una settimana per recuperare le forze e la sfida di domenica con il Milan sarà la nostra opportunità”.

Il tabellino

Napoli-Empoli 0-1 (0-0)

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme (18′ st Anguissa), Zielinski (22′ st Insigne), Lozano (18′ st Politano), Ounas, Elmas (42′ st Malcuit), Mertens (18′ st Petagna). All.: Spalletti.

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto (36′ st Viti), Parisi, Zurkowski (33′ st Bandinelli), Stulac (18′ st Ricci), Henderson (18′ st Haas), Bajrami (18′ st Di Francesco), Pinamonti, Cutrone. All.:Andreazzoli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Reti: nel st 25′ Cutrone.

Angoli: 10-3 per il Napoli.

Recupero: 2′ e 6′.

Ammoniti: Zurkowski per gioco scorretto.

Spettatori: 20 mila.