Inter, le parole di Zanetti e De Vrij che dimostrano la forza del gruppo

Inter, Zanetti e De Vrij danno coesione al gruppo nerazzurro. In due distinte interviste i protagonisti interisti hanno tessuto le lodi della società e, in particolar modo il dirigente argentino, ha rassicurato i tifosi su come quest’anno si farà di tutto per difendere il titolo faticosamente conquistato lo scorso anno. Nonostante il cambio di allenatore e l’addio di Lukaku e Hakimi i giocatori non hanno perso la mentalità vincente di sempre. Merito soprattutto di Simone Inzaghi che è riuscito a dare non solo continuità ma anche a fare esplodere Hakan Calhanoglu che già in più di un’occasione è stato decisivo.

Inter, Zanetti: “La squadra esprime un bel calcio. Vogliamo difendere lo Scudetto…”

Il vicepresidente ed ex calciatore nerazzurro in un’intervista resa al canale Youtube della Lega Serie A ha mostrato enorme apprezzamento per il lavoro di mister Inzaghi e per quanto dimostrato dai suoi ragazzi sino a questo momento. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “La squadra di quest’anno mi piace tantissimo: esprime un bel calcio, e questo è merito del grandissimo lavoro del mister e di tutto il suo staff, oltre che dei ragazzi che lo seguono. La squadra si sente forte, ha consapevolezza del fatto che bisogna difendere il titolo vinto lo scorso anno. Hanno una grande mentalità, e per una squadra credo che questo sia fondamentale. Tutti si sentono coinvolti”,ha affermato con un moto d’orgoglio. E poi ha aggiunto: “Questa stagione è molto equilibrata: oltre a noi ci sono altre squadre che vogliono vincere. Noi vogliamo difendere lo Scudetto e lo stiamo dimostrando, ma poi c’è il Milan, c’è il Napoli, c’è l’Atalanta…Penso che sarà così fino alla fine, d’altronde il campionato italiano è sempre complicato: nessun risultato è scontato, bisogna affrontarlo domenica dopo domenica.

Non solo Zanetti, anche De Vrij è orgoglioso dell’Inter

Il difensore nerazzurro al Matchday Programme ufficiale di Inter-Lazio ha detto: “L’Inter per me è una grandissima squadra: è passione, sacrificio, lavoro. Indossare questa maglia è un onore, ancora di più con lo Scudetto cucito sopra“.