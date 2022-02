Calciomercato Juventus, ecco il nuovo numero dieci!

La Juventus ha deciso e Pogba quasi. La notizia di un probabile approdo al Barcellona di Paulo Dybala è deflagrata all’improvviso costringendo la Juventus ad affrettare le operazioni per portare a Torino il nuovo numero dieci per la prossima stagione.

L’ennesimo infortunio dell’argentino in un momento chiave della stagione ha sciolto ogni dubbio sul suo rinnovo. I bianconeri hanno così deciso di fare sul serio per portare nuovamente a casa Paul Pogba, che non ha mai nascosto il suo gradimento per il ritorno in bianconero, dove ha vissuto gli anni migliori della sua carriera. Il francese ventinovenne dovrà fare un sacrificio economico, perchè l’offerta della Juventus non supererà i dieci milioni di euro netti a stagione. Pronto per lui un ricco quadriennale.

Calciomercato Juventus, il nuovo numero dieci ma non solo

Le indicazioni di Massimiliano Allegri sono chiarissime. Per vincere in Europa serve un centrocampo stellare e dopo l’acquisto di Vlahovic e il sempre più probabile riscatto di Morata, si andrà alla ricerca di un altro centrocampista top. Il nome in cima alla lista di Cherubini è Frank Kessie, che insieme a Pogba e Locatelli formerebbe un trio di assoluto valore.

Finanzieranno l’operazione la probabile cessione di Rabiot (Newcastle in pole), Ramsey, Moise Kean e Alex Sandro (richiesto da Ancelotti al Real).

L’ivoriano che non rinnoverà con il Milan riceverà nei prossimi mesi una proposta di contratto da circa 8 milioni netti per cinque anni. Si prospetta un’estate caldissima e la Juventus vuol esserne protagonista.