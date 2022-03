Chi è Mile Svilar? La Roma sta per chiudere l’affare col serbo

Nuovo colpo tra i pali della Roma: definito l’accordo con il portiere Mile Svilar, che arriverà dal Benfica a parametro zero. Il classe 1999, potrebbe essere l’erede di Rui Patricio. Il contratto del calciatore serbo è in scadenza a giugno, ma ha deciso di non rinnovare e ha scelto definitivamente la Roma, nonostante la corte del Real Sociedad. Il 22enne belga dovrebbe svolgere le visite mediche entro i prossimi dieci giorni, per poi firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso. L’affare sembrerebbe dunque quasi fatto, ma manca la formalizzazione.

Chi è Mile Svilar?

Mile Svilar è nato ad Aversa (Belgio) e ha la cittadinanza belga, ma possiede anche il passaporto serbo, poiché il papà è di nazionalità serba. E’ figlio d’arte in quanto anche suo padre Ratko Svilar fu portiere.

Dopo aver fatto tutta la scalata dall’under 15 all’under 21 nella Nazionale belga, ha scelto per la Nazionale maggiore, di rappresentare la Serbia, suo paese d’origine, con la quale esordirà nell’agosto del 2021.

Cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, milita attualmente nel Benfica dal 2017. Nei suoi anni al Benfica però, ha giocato prevalentemente nella squadra B, nella seconda serie portoghese. Ciononostante, i grandi club non hanno smesso di puntare gli occhi su di lui. Inoltre, ha ottenuto il record di portiere più giovane ad aver esordito in Champions League, il 18 ottobre 2017, all’età di 18 anni e 52 giorni. Prima di lui, era detenuto da Ikea Casillas, che esordì all’età di 18 anni e 118 giorni. Dopodiché, il primato è stato battuto da Maarten Vandervoordt del Genk, che il 10 dicembre 2019 ha debuttato a soli 17 anni e 287 giorni giocando e perdendo 4-0 la sfida dei gironi contro il Napoli.

Mile Svilar è stato fortemente voluto da Tiago Pinto e Josè Mourinho. L’allenatore portoghese ne rimase impressionato già anni fa. Firmerà un contratto di cinque anni. Inizialmente arriverà come vice di Rui Patricio, per poi giocarsi le sue carte fino a diventare primo portiere.