Chiellini: “Allegri pensava di ritrovare la stessa Juve. Cambiati gli equilibri”

CHIELLINI-ALLEGRI. Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha rilasciato una lunga intervista ad Amazon Prime. Tra le tante cose, il calciatore bianconero si è soffermato sul ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

Chiellini e il ritorno di Max Allegri

Giorgio Chiellini ha raccontato in che modo ha ritrovato il suo allenatore: “Lo vedo sempre lo stesso, non lo trovo cambiato. Nei primi mesi quando è tornato forse si aspettava di trovare una squadra più simile a quella che aveva lasciato, ma in realtà in questi due anni è cambiato tanto. Tanti giocatori, la squadra si è ringiovanita, e soprattutto le colonne portanti che avevano fatto il suo ciclo, io in primis, non avevano più quella costanza di rendimento, di presenza, quindi gli equilibri interni sono cambiati. Da novembre si è vista piano piano la sua Juve, una Juve solida, con una propria identità, con i propri difetti e i propri pregi”.

La Juventus ritrovata

Di certo, la Juve vista nelle ultime settimane, non è la stessa dei primi mesi di campionato. Pian piano, Massimiliano Allegri ha preso per mano la squadra e ha cercato di comporre un gruppo compatto. Ad oggi, la Juventus è in corsa in ordine di importanza per la Champions League, il campionato di Serie A, e la Coppa Italia. Dopo la tripletta che ha decretato il 3-1 in casa della Sampdoria, e il quarto posto tanto sudato, la Juve non perde tempo ed è già pronta per la sfida di questa sera – ore 21.00 – allo Juventus Stadium contro il Villareal. Il match sarà valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri accoglieranno El Submarino Amarillo, contro cui dovranno necessariamente vincere se vogliono restare nella competizione. A provare a spaventare gli spagnoli, il gioiellino serbo Dusan Vlahovic, che sarà schierato dal primo minuto accanto ad un ritrovato e decisivo Álvaro Morata (vedi doppietta con la Samp, ma anche l’1-0 contro lo Spezia).