Doppietta Abraham e splendida punizione Pellegrini decidono il primo tempo di Roma Lazio. Mourinho zittisce i tifosi romanisti

Due reti di Tammy Abraham e una splendida punizione Pellegrini nel primo tempo, portano la Lazio momentaneamente sotto di tre gol allo Stadio Olimpico di Roma.

Doppietta più veloce del Derby di Roma, due gol in 20 minuti: così Tammy Abraham apre la sua partita e dà grande gioia al popolo romanista. La punta giallorosa sfrutta al 1′ il calcio d’angolo perfetto di Pellegrini e la butta dentro.

Al 22′, Rick Karsdorp mette in area un ottimo passaggio e trova ancora Tammy Abraham che spedisce prettamente la palla in fondo alla rete per il 2-0.

A concludere è il missile di Pellegrini al 40′, su una punizione distante dalla porta, che denota i frutti di ore e ore di allenamento e ricerca della precisione. 3-0 sotto al sette.

Doppietta di Abraham e gol su punizione Pellegrini, José Mourinho chiede silenzio ai tifosi

I biancocelesti si complicano la vita per la scorsa al quinto posto. Il Derby si sa però, non è mai una partita semplice e può essere aperto a qualsiasi risultato. Quali sono le prossime mosse dei laziali per porre rimedio e modificare l’andamento dell’incontro? Maurizio Sarri mantiene la formazione iniziale, senza effettuare per ora nessun cambio.

Per il momento, i protagonisti assoluti della gara sono il calciatore inglese autore di ben 23 reti con i giallorossi e il capitano della Roma.

José Mourinho non apprezza il momento finale della Roma, e chiede silenzio ai tifosi romanisti che stanno umiliando i rivali. L’obiettivo è rimanere con alta concentrazione e ripetersi, confermarsi nel secondo tempo. Partite come queste possono avere sempre dei risvolti sorprendenti e lo Special One non desidera festeggiamenti anticipati. Di fronte agli “Ole” dei padroni di casa, l’allenatore portoghese invoca alla calma e al rispetto del lavoro fatto finora in campo.

Lo stesso Tammy Abraham ha chiesto alla compagine romanista di rimanere in partita e non farsi prendere troppo dall’entusiasmo dopo la punizione Pellegrini.