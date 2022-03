Inter, Arturo Vidal multato dal club: in dubbio il match contro la Fiorentina

Inter, Arturo Vidal viene multato dal club a seguito di una intervista che ha fatto molto infuriare, inoltre risulta assente perchè malato. Una intervista che ha fatto arrabbiare i telespettatori e non solo. Questo è un pessimo periodo per Inzaghi che si ritrova negli ultimi match di campionato, solamente con 6 punti. La situazione non ha messo di buon animo Inzaghi, il quale risulta essere molto amareggiato.

Arturo Vidal multato: Inzaghi chiede responsabilità

Il cileno critica suoi social il tecnico e a fine stagione vorrebbe andare al Flamengo in Brasile. Ha saltato l’ultimo allenamento a causa d’una influenza. L’a.d. Beppe Marotta, d.s. Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin, si uniscono ad Inzaghi per valutare la situazione. Una seduta durata un lungo confronto. Simone Inzaghi si unisce al gruppo e sottolinea gli approcci errati alle partite e chiede maggiore responsabilità al gruppo.

Dichiarazioni di Vidal: intervista tv sudamericana Tnt

Inter, Arturo Vidal multato, ecco le sue parole: “Ho il sogno di giocare lì, speriamo accada presto“. Sui social ha poi postato un messaggio polemico nei confronti di Inzaghi: “La cresta bionda? Chissà se l’allenatore così mi vede di più, non sto giocando abbastanza. L’importante è che tutti mi abbiano visto contro il Liverpool“. La società ha deciso di multare il centrocampista, l’addio a fine stagione sembra sempre più scontato.