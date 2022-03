Manchester United-Atlético Madrid, probabili formazioni

Tutto sulle probabili formazioni Manchester United-Atlético Madrid. I Red Devils affrontano gli Indios nel match valido per il ritorno degli Ottavi di Champions League. La partita è in programma alle ore 21.00 di martedì 15 marzo 2022, nel palcoscenico dell’Old Trafford, a Manchester.

Il Manchester UDT è fresco della vittoria in Premier League contro il Tottenham Hotspur terminata 3-2. Definitiva è stata la presenza di Cristiano Ronaldo, che si è reso protagonista con una tripletta esplosiva. CR7 è il miglior marcatore della squadra in Champions League con 6 gol e ha fatto centro ben 13 volte, nelle ultime quindici sfide casalinghe con i Colchoneros.

L’Atlético Madrid è reduce dal trionfo per 2-1 in campionato grazie João Félix e De Paul contro il Cádiz CF. Fra gli indiani, il francese Antoine Griezmann è il più prolifico, a segno 4 volte in quest’edizione della Coppa dalle Grandi Orecchie.

Red Devils vs Indios, le scelte dei due allenatori

Mister Ranngnick farà affidamento nuovamente al 4-2-3-1. In dubbio Bruno Fernandes e Shaw, che potrebbero dare forfait. Se così fosse, davanti il riferimento offensivo sarà Cristiano Ronaldo, con alle spalle sulla trequarti Sancho, Pogba e Rashford. Nel mezzo del campo, accanto a Fred, spazio a Matić. A difendere Lindelof è favorito su Wan Bissaka e Dalot, con Varane e Maguire a comporre la coppia centrale. In porta ci sarà De Gea.

Il tecnico argentino Simeone invece, dovrebbe giocare con il 3-5-2 per far fronte a numerose assenze, quali Hermoso, Vrsaljko, Wass e Kondogbia, tutti infortunati. Prova di recupero per capitan Koke. Se quest’ultimo dovesse farcela, agirà da interno di centrocampo insieme a De Paul o Hector Herrera. Ferreira Carrasco resta favorito su Lemar, e con Renan Lodi potrebbero formare le due ali. A difendere, davanti al portiere Oblak, coppia centrale composta da Giménez e Felipe, con Marcos Llorente terzino destro e Reinildo Mandava a sinistra. In attacco il duo combinato da João Felix e Correa. In alternativa Luis Suárez e Griezmann.

Manchester United-Atlético Madrid, le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Lindelof, Varane, Maguire, Alex Telles; Fred, Matić; Sancho, Pogba, Rashford; Cristiano Ronaldo. All.: Ralf Rangnick.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Giménez, Felipe, Reinaldo Mandava; Ferreira Carrasco, De Paul, Koke, Renan Lodi; João Felix, Correa. All.: Diego Simeone.