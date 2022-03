Mercato Fiorentina ultimissime: c’è il riscatto per il big a centrocampo

Mercato Fiorentina ultimissime: il riscatto di Torreira ci sarà prima di Pasqua. La dirigenza viola utilizzerà la clausola presente nel contratto di prestito con l’Arsenal che prevede il riscatto di Lucas Torreira prima della fine della stagione in corso.

Il calciatore sudamericano è il vero leader del centrocampo di Vincenzo Italiano e attorno alle sue geometrie, al suo carisma e alla sua tecnica ruota tutto lo scacchiere tattico del tecnico viola. Normale che si stia già ragionando sulla possibilità di acquistare a titolo definitivo il calciatore.

Mercato Fiorentina ultimissime: Torreira è il perno del futuro viola

Pradè incontrerà la dirigenza dell’Arsenal prima di metà Aprile e vorrebbe tornare a Firenze con l’accordo raggiunto. La formula del prestito prevedeva il versamento di una cifra iniziale di 1,5 milione di euro e un riscatto fissato a 15 milioni. La Fiorentina vorrebbe ottenere un piccolo sconto sulla cifra del riscatto in modo da assorbire la cifra già versata per il prestito e magari destinarla al ritocco dell’ingaggio del calciatore.

Trattare con l’Arsenal non è semplicissimo ma Pradè conta di far leva sulla volontà del calciatore. In ogni modo l’affare si farà. Torreira firmerebbe un triennale da 2,5/3 milioni di euro a stagione. Il primo tassello per una Fiorentina vincente è già stato pianificato.