Milan-Empoli, streaming e diretta TV, su SKY o DAZN?

Dove vedere Milan-Empoli, streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Nella 29esima giornata di campionato di Serie A, scendono in campo a San Siro, Milan ed Empoli.

Il fischio d’inizio è previsto per sabato 12 marzo 2022 alle ore 20.45.

I rossoneri vengono dall’importantissimo successo a Napoli contro i partenopei per 1-0, grazie ad un ottimo Olivier Giroud, che assieme a Leão e Zlatan Ibrahimović, è il miglior realizzatore della squadra milanese. Ognuno dei tre, in campionato ha segnato ben 8 centri stagionali. I milanesi comandano dunque la classifica di Serie A con 60 punti, frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Gli azzurri hanno ottenuto solo un pari a reti bianche a Genoa contro il Grifone. Meglio di Ibra, ha fatto Andrea Pinamonti, a segno 9 volte. I toscani dovranno proteggersi anche dell’ivoriano Franck Kessié, che li ha colpiti più volte in Serie A, con 4 gol siglati in 5 gare. La compagine del comune di Firenze, si trova invece al tredicesimo posto a quota 32 punti, con un cammino di 8 successi, 6 pareggi e 12 KO.



Il Milan capolista di Stefano Pioli, nei 13 precedenti scontri casalinghi nel massimo campionato, detiene il record di nove successi, con un pareggio e tre affermazioni dei toscani.

Le probabili formazioni di Milan-Empoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer, Kessié; Messias; Brahim Díaz, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Aurelio Andreazzoli

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Daniele Chiffi della Sezione AIA di Padova.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese.

Milan-Empoli, streaming e diretta TV in chiaro, SKY o DAZN?

Milan-Empoli sarà trasmessa, in diretta streaming esclusiva su DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inoltre, sempre attraverso DAZN sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App per i relativi sistemi.

Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

La partita sarà inoltre visibile in diretta TV da Sky.



Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Milan Empoli su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, affiancato da Massimo Gobbi per il commento tecnico. Sky affiderà invece la telecronaca della gara a Maurizio Compagnoni, che sarà appoggiato dalla voce di Luca Marchegiani.

Canali TV dove potrà essere vista: DAZN, SkySport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).

Streaming: DAZN, Sky GO e NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, attraverso il pass Sport per gli utenti da utilizzare sulla TV satellitare.