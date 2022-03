Torino-Inter, Casarin sul rigore: «Colpa dei protocolli inutili. Anche un bambino l’avrebbe visto»

L’ex arbitro Paolo Casarin ha commentato l’errore arbitrale di ieri sera in Torino–Inter. Ovvero, il contatto tra il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia e l’attaccante granata Andrea Belotti al 35′ minuto del primo tempo. Ecco di seguito le sue parole ai microfoni di Radio Rai.

Le parole di Casarin sull’errore arbitrale tra Torino e Inter

Dopo le parole di Graziano Cesari sull’episodio di Torino Inter, ecco anche quelle dell’altro ex arbitro Paolo Casarin sull’errore arbitrale (il rigore non fischiato a favore del Torino) di ieri sera:

«Dovrei sentire cosa si sono detti Guida e Massa, ma parliamo del VAR. L’arbitro non può rivedere l’azione, questo sistema permette che questi episodi possano accadere: il direttore di gara deve essere umile e il VAR non può essere messo da parte, altrimenti è un fallimento. Bisogna prendere provvedimenti, bisogna lavorare in due. Sono stati emanati tanti protocolli inutili, che complicano solo la vita agli arbitri. Il rigore è elementare, anche un bambino l’avrebbe visto».