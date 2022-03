Torino: il riscatto di Brekalo avverrà? Ecco la decisione

Josip Brekalo, 24 anni, attaccante croato del Torino, sta per essere riscattato. La decisione sul suo futuro è stata presa dalla società granata. Il Torino lo riscatterà dal Wolfsburg. Sicuramente una notizia importante e positiva per i tifosi, che potranno godere ancora delle giocate dell’attaccante che tanto bene ha fatto quest’anno. Miglior marcatore della squadra, è arrivato l’ultimo giorno di calciomercato della scorsa stagione, direttamente dal Wolfsburg, con prestito con diritto di riscatto.

La decisione del Torino sul riscatto di Brekalo

L’opzione per il diritto di riscatto del Torino sul giocatore proveniente dal Wolfsburg poteva essere esercitata entro il 30 marzo. E infatti il riscatto avverrà. Saranno 11 i milioni di euro che il Torino pagherà ai tedeschi per averlo, con un contratto quadriennale. Giocatore in forte ascesa e benvoluto da mister Juric che lo indica come il giocatore che di più è migliorato in questa stagione, dove ha giocato 23 partite realizzando 6 reti. Per cui il Torino è contento di Brekalo e Brekalo è contento del Torino. Un matrimonio che si farà.