Consigli Fantacalcio Serie A: ecco chi schierare per la 32° giornata

Torna il Campionato di Serie A e tornano i consigli Fantacalcio per la 32° giornata. Vedremo suddivisi per ruolo quei giocatori che vanno schierati e quelli da evitare di rischiare. Occhio alle possibili sorprese e ai tanti ballottaggi. Interessanti le sfide Cagliari-Juventus e Roma-Salernitana che potrebbero portare dei bonus interessanti.

Serie A 32° giornata, i consigli al Fantacalcio per i portieri

Una garanzia per questa giornata dovrebbe essere sicuramente Rui Patricio della Roma che impegnata contro la Salernitana dovrebbe rischiare poco. Da schierare anche Skorupski contro la Sampdoria. Possibile sorpresa Vicario dell’Empoli.

da schierare: Rui Patricio, Skorupski

da non schierare: Handanovic

Consigli Fantacalcio difensori prossima giornata: goleador o voti sicuri?

Koulibaly rappresenta sempre una sicurezza e contro a Fiorentina potrebbe esaltarsi e ricevere un voto molto alto. Molina e Udogie contro il Venezia sono da schierare e potrebbero portare bonus. Kalulu è la possibile sorpresa della settimana.

da schierare: Koulibaly, Molina, Udogie

da non schierare: Goldaniga, Ferrari G.

Consigli Fantacalcio Serie A: i centrocampisti col vizio del bonus

Assolutamente da schierare Bajrami che dopo un periodo non proprio fortunato potrebbe tornare a far bonus. Genoa-Lazio potrebbe essere una partita bloccata e spesso le decide Sergej Milinkovic-Savic, assolutamente da schierare. La sorpesa potrebbe essere Pobega contro il suo Milan apparso un pò in affanno.

da schierare: Bajrami, Milinkovic-Savic

da non schierare: Castrovilli

Gli attaccanti da schierare: i bomber implacabili

Impossibile rinunciare a Vlahovic e Tammy Abraham. Ottime chance per Pinamonti. La sorpresa della settimana potrebbe essere Okereke.

da schierare: Vlahovic, Abraham, Pinamonti

da non schierare: Muriel

Questi sono i nostri Consigli Fantacalcio per la 32° giornata del campionato di Serie A.