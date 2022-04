Juve, infortunio Locatelli: il comunicato ufficiale, out per un mese

Juve, infortunio Locatelli durante il big match contro l’Inter. E’ sottoposto ad accertamenti, le quali riportano una lesione al ginocchio destro. Non una buona notizia per Max Allegri, costretto a perdere per un mese il centrocampista bianconero. Gli accertamenti al J Medical riportano informazioni abbastanza chiare che andranno a modificare il futuro prossimo del giocatore: lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Juve, infortunio Locatelli: comunicato della Juventus

Juve, infortunio Locatelli: ‘Manuel Locatelli è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno confermato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane’.

Brutte notizie per Allegri

In casa bianconeri le notizie negative non mancano, soprattutto in un periodo importante di stagione. Nonostante ciò non c’è da scoraggiarsi, occorre tenere il pugno fermo. Dopo la sconfitta nel derby d’Italia, il ct Allegri è costretto a far fronte al grave infortunio del centrocampista juventino: ritorno in formazione stimato a un mese. Il prossimo obiettivo spinge i bianconeri a impegnarsi nuovamente, in palio la qualificazione alla Champions del prossimo anno.