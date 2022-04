Squalificati Serie A 33° giornata: mister Juric salta la Lazio

Ecco gli squalificati per la 33° giornata del campionato di Serie A. Giornata tranquilla e corretta quella passata che ha portato il Giudice Sportivo ala squalifica di soli tre calciatori.

Curiosa è la sanzione inflitta alla Juventus, 2000€ di multa “per avere suoi sostenitori esposto per breve tempo uno striscione accompagnato da cori offensivi nei confronti delle istituzioni internazionali del calcio”.

Sarà squalificato anche Ivan Juric, allenatore del Torino, che dovrà saltare la sfida con la Lazio.

Non ci saranno squalificati per le big del nostro campionato.

Squalificati Serie A 33° giornata: gli assenti del prossimo turno di campionato

Vediamo nel dettaglio le decisioni del giudice sportivo:

Squalificati Milan: NESSUNO

Squalificati Napoli: NESSUNO

Squalificati Inter: NESSUNO

Squalificati Juventus: NESSUNO

Squalificati Roma: NESSUNO

Squalificati Lazio: NESSUNO

Squalificati Fiorentina: NESSUNO

Squalificati Atalanta: NESSUNO

e quali saranno gli altri calciatori indisponibili per il prossimo turno:

Ampadu (Venezia)

Muldur (Sassuolo)

Zurkowski (Empoli)

Si ricorda che le squalifiche scattano per un’espulsione maturata nella gara precedente sia a causa di un rosso diretto che per una somma di ammonizioni. Anche al raggiungimento del quinto cartellino giallo arrivato in più partite diverse verrà combinata una giornata di squalificata.



Squalificati Serie A 33° giornata, ecco i calciatori che entrano in diffida

Dopo l’elenco degli squalificati per la 33° giornata, ecco la lista dei calciatori che entrano in diffida e che saranno squalificati se ammoniti nelle prossime gare:

Gyasi (Spezia)

Djuric (Salernitana)

Haps (Venezia)

Abraham (Roma)

Ecco invece la lista dei diffidati delle big di Serie A per il prossimo turno:

Diffidati Milan: Romagnoli, B.Diaz

Diffidati Napoli: Koulibaly, Demme

Diffidati Inter: Bastoni, Vidal, Perisic

Diffidati Juventus: Vlahovic, Rabiot

Diffidati Roma: Zaniolo, Oliveira, Abraham

Diffidati Lazio: Luiz Felipe, Marusic, Patric

Diffidati Fiorentina: Amrabat, Castrovilli, Odriozola

Diffidati Atalanta: NESSUNO

Particolarmente rischiosa la posizione della Roma con tre calciatori in diffida, tutti e tre molto importanti per lo scacchiere tattico di Jose Mourinho.