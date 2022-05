Dove vedere Giro di Ungheria: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere l’edizione 2022 del Giro di Ungheria. La breve corsa a tappe magiara è spinta dall’organizzazione delle prime tre tappe del Giro d’Italia 2022 da parte dell’Ungheria e si candida ad appuntamento fisso e di prestigio del ciclismo.

Ciclismo scosso dall’improvviso annuncio del ritiro di Vincenzo Nibali, che ha in una nuova generazione di ciclisti i nuovi fari. Purtroppo risulta difficile individuare tra i giovani italiani un prospetto che possa prendere il posto dello Squalo dello Stretto.

Qui in Ungheria andranno in scena diverse sfide tra velocisti come Elia Viviani, Groenewegen, Sanechal e Jakobsen che si sfideranno in diverse, probabili, volate. Per la classifica finale il favorito numero uno è senza dubbio Lutsenko, ma occhio alla voglia di rivalsa di Konrad.

Giro di Ungheria, ecco dove vedere la corsa a tappe magiara

Tutte le tappe del Giro di Ungheria saranno trasmesse in diretta nel primo pomeriggio su Eurosport. Si ricorda che Eurosport è compreso nella piattaforma DAZN.

L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Non è prevista la trasmissione da parte di Rai Sport e Rai 2.

