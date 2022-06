Amichevoli Bologna estate 2022: calendario, date e orari delle partite in programma

AMICHEVOLI BOLOGNA ESTATE 2022, IL CALENDARIO DEI MATCH IN PROGRAMMA – Dal primo luglio comincia la stagione 2022-2023: a causa dei Mondiali, il campionato prenderà inizio prima del solito, già nel weekend prima di ferragosto. Per questo, la preparazione pre-campionato che sarà fondamentale per far bene fin da subito e ottenere il massimo fino alla pausa per i Mondiali in Qatar da metà novembre a fine dicembre. Il Torino di Juric sarà chiamato a migliorare il discreto campionato dell’anno scorso, per alzare l’asticella e, chissà, puntare anche all’Europa.

Ritiro Bologna, quando comincia: mercoledì 6 luglio in Trentino

La squadra di Sinisa Mihajlovic andrà in ritiro a partire dal 6 luglio a Pinzolo, in Trentino. I rossoblu resteranno a Pinzolo fino al 17 luglio, quando poi voleranno in Olanda in tourneé e parteciperanno anche ad alcune gare di lusso contro avversari locali.

Amichevoli Bologna estate 2022, quando si gioca: programmate due gare in Olanda contro AZ e Twente

Per ora, sono quattro le amichevoli pre-campionato organizzate dal Bologna. Tra queste, due gare contro società dilettantistiche a luglio in Trentino e due sfide in Olanda contro squadre olandesi, l’AZ Alkmaar e il Twente.

Sabato 9 luglio – Bologna-Settaurense

Domenica 17 luglio – Bologna-Castiglione

Mercoledì 20 luglio – Az Alkmaar-Bologna

Sabato 23 luglio – Twente-Bologna