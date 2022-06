Dove vedere Germania Italia di Nations League. Formazione tutta nuova di Mancini

Dove vedere Germania Italia di Nations League? Prima uno sguardo al match. La data fissata per la partita è martedì 14 giugno 2022 alle ore 20.45. Gli azzurri di Roberto Mancini fanno visita ai tedeschi per la gara di ritorno di Nations League. All’andata finì 1-1 grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini per l’Italia e Joshua Kimmich per la Germania.

Oltre a Italia e Germania, nel Girone A3 sono presenti anche Ungheria ed Inghilterra.

Questa partita sarà l’ultimo atto di questo lungo ritiro azzurro durato quasi venti giorni. Dopo il pareggio con la Germania, la vittoria per 2-1 contro l’Ungheria e lo 0-0 con l’Inghilterra, l’Italia di Roberto Mancini vuole proseguire la propria striscia positiva. Gli azzurri si trovano in questo momento in testa al Gruppo A3 con un totale di cinque punti. Nelle ultime uscite si è visto qualcosa di buono rispetto al disastro post-europeo (non qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar + sconfitta contro l’Argentina nella “Finalissima”. A dimostrazione che un capitolo si è chiuso, per aprirsi adesso al nuovo. Mancini ha infatti cambiato più giocatori e di continuo in queste tre gare… l’unico ad essere sempre impiegato finora dal 1′ è stato proprio il portiere Gianluigi Donnarumma, imprescindibile per la Nazionale azzurra. L’estremo difensore del PSG, era caduto anche lui in delle prestazioni non all’altezza delle sue potenzialità, per poi ritrovare la forma e l’entusiasmo negli ultimi impegni, sfornando delle ottime parate in più occasioni.

Le probabili formazioni di Germania Italia

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Müller; Wener. All. Hans-Dieter Flick.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gatti, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Pessina. All. Roberto Mancini.

Dove vedere Germania Italia di Nations League

Sarà possibile seguire l’incontro tra Germania e Italia in chiaro su Rai 1, visibile ai canali 1 e 501 HD del digitale terrestre; e in diretta Live Streaming attraverso Rai Play su tutte le piattaforme mobili e online, scaricando l’App, o collegandosi al portale tramite Smartphone, PC, Notebook e Mac.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Germania Italia trasmessa dalla Rai sarà curata da Alberto Rimedio, accompagnato da Antonio Di Gennaro per il commento tecnico.