Gary Neville: “Pogba non si è comportato bene. Cifre esagerate e pochissimi trionfi”

GARY NEVILLE POGBA – L’ex calciatore inglese Gary Neville, ha annunciato con un video su TikTok, la prossima destinazione di Paul Pogba.

Non è un segreto che la Juventus attende da tempo il ritorno del centrocampista francese, attualmente in forza al Manchester United. L’accordo tra Pogba e la dirigenza juventina sta per esaudirsi.

Gary Neville: “Pogba? Insoddisfazione da entrambe le parti”

La bandiera del Manchester United Gary Neville, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul social: “Non sono preoccupato per le dichiarazioni di Pogba ad essere onesto. Penso che una volta che un giocatore se ne sia andato possa dire quello che vuole. Bene, nessun problema. Ma non credo che si sia comportato bene negli ultimi sei anni. Non credo che nemmeno il club si sia comportato bene con lui, né lo abbia gestito bene. È stato un fallimento da entrambe le parti, dovremmo dire questo. Non c’è nessun vincitore quando un giocatore lascia dopo sei anni con i soldi che sono stati spesi ed è stato vinto pochissimo. Il giocatore esce insoddisfatto e anche il club ne è scontento. Lascia l’amaro in bocca perché è la seconda volta che succede. Gli auguro tutto il meglio per il futuro alla Juve”.