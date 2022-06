Pogba Juve, presto ufficiale. Ecco la data e la maglia che potrebbe vestire il centrocampista francese

POGBA JUVE VERSO L’ACCORDO TOTALE – La Juventus attende da tempo e con ansia il ritorno di Paul Pogba, attualmente in forza al Manchester United. A luglio verrà annunciato l’arrivo del calciatore francese. Il sogno dei bianconeri si sta finalmente realizzando. I tifosi si stanno già scatenando sui social mostrando tutto il loro affetto per l’ex beniamino con foto e frasi ad effetto.

Pogba Juve, dettagli da definire

Questa volta sembra veramente fatta. La notizia arriva direttamente dal Re del Calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha comunicato: “Si avvicina il Pogback: Paul Pogba è vicino a tornare alla Juventus dopo i sei anni al Manchester United. Conclusa l’esperienza ai Red Devils, il centrocampista francese e il club bianconero continuano a trattare”. E ancora: “Tra la Juventus e l’entourage del classe 1993 restano da limare gli ultimi dettagli, soprattutto relativi all’aspetto fiscale, ma si va verso l’accordo totale. L’annuncio ufficiale, comunque, non arriverà prima di luglio”.

Il giornalista di Sky Sport ha spiegato quindi, come siano rimasti da risolvere soltanto gli ultimi problemi di natura fiscale. Pogba è virtualmente bianconero. Inoltre, è in scadenza di contratto con il Manchester United proprio il prossimo 30 giugno.



Secondo quanto riportato sa tuttomercatoweb.com, Pogba firmerà con la Juventus un contratto di quattro anni da 8 milioni di euro netti a stagione. Si aspettano quindi nuovi dettagli, in quanto le due parti stanno ancora ragionando sui bonus che andranno al 29enne e sulle restanti commissioni di chi ne cura gli interessi.

Pogba alla Juve, quale maglia vestirà?

Quale maglia prenderà Paul Pogba alla Juve? Dopo il sì di Dybala all’Inter, l’ex numero 10 francese della Juve potrebbe potrebbe prendere proprio la casacca lasciata in seguito all’amico argentino. I due sono grandi amici, e per alcuni mesi in bianconero Pogba ha indossato la dieci. Al Man. Udt. veste la number 6.