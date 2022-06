Luciano Zauri: “Milinkovic Savic prezzo giusto. Da tempo deve andar via. Carnesecchi…?”

Luciano Zauri, ex calciatore della Lazio, si è concesso ai microfoni di TMW e ha parlato dell’attuale sessione di calciomercato. I nomi caldi trattati sono stati quelli di Milinkovic Savic e Marco Canesecchi, prossimo a lasciare l’Atalanta.

Queste le parole di Zauri sul centrocampista serbo: “Milinkovic vale tutti gli 80 milioni che chiede la Lazio, per il mercato di oggi. Sono due-tre finestre di mercato che si dice che va e poi invece resta. Dovesse partire per una cifra del genere è comprensibile da entrambe le parti: andrebbe a misurarsi in altri palcoscenici per provare a vincere la Championse la Lazio potrebbe reinvestire la somma”.

Sul portiere della Nazionale italiana Under-21, Luciano Zauri ha affermato: “Carnesecchi è un ottimo prospetto. E’ molto interessante e ha fatto il suo percorso fino ad arrivare a guadagnarsi la A”. Il portiere azzurro è da tempo sotto l’occhio attento della Lazio, che sta provando a chiudere la trattativa.