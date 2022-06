Momenti finali per Maldini e Massara: il Cardinale è ancora negli Usa

Futuro Milan nei prossimi giorni, precisamente 10, è prevista una call per la scelta finale. Tra le decisioni importanti anche i rinnovi di Paolo Maldini e Fredric Massara, anche se questi ultimi non sembrano essere in discussione. Il neo proprietario sembra avere un unico obiettivo, confermare la struttura costruita da Elliott ma ancora non ha formalizzato un’offerta al duo dell’area tecnica.

Futuro Milan: contratto Maldini e Massara

Riguardo il futuro del Milan sarà importante capire la tipologia di contratto su Massara e Maldini. Si discute di un contratto biennale con l’opzione per il terzo. I due vorrebbero più rassicurazioni sul contratto, quest’ultima dovrebbe arrivare a breve in una call.

Mercato Botman e Sanches

Ci chiediamo quali aggiornamenti ci siano riguardo i due calciatori Botman e Sanches, oramai bloccati da tempo e ancora in stand-by. Sappiamo che il difensore del Lille potrebbe cedere alle richieste del Newcastle, anche se ciò non è una certezza assoluta. Il centrocampista invece si dirigerebbe verso il Psg. Una situazione, questa, che non preoccupa Maldini e Massara.

Dichiarazioni Paolo Scaroni

Le dichiarazioni del Presidente Scaroni ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone‘ su Gr Parlamento:“La mia preoccupazione su questo tema è bassissima. Il cambio di proprietà in questo momento un po’ cruciale ha ritardato tante cose, ma tutto in un clima idilliaco di rapporti. Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubbio che si raggiungerà una intesa per cui questa coppia, che è stata così importante, continui con noi anche nei prossimi anni”,