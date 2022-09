Allegri: “Essere belli è diverso che essere efficaci. Mi piace essere vincente”

Dopo la vittoria per 2-0 della Juventus contro lo Spezia, Massimiliano Allegri ha elogiato i suoi attaccanti per la prestazione svolta ma anche il giovane centrocampista di Pinerolo.

Quel che conta è vincere! Parola di Massimiliano Allegri

Queste le sue parole al termine della gara: “Essere belli è diverso che essere efficaci. E a noi interessa fare punti, a me essere ‘bellini’ e non vincenti non piace“. In seguito, il tecnico della Juve ha tirato un sospiro di sollievo per l’infortunio di Szczęsny, in quanto è stata esclusa la frattura. Sulla partita e sul progredire della squadra ha affermato: “Dobbiamo crescere nella gestione della gara“. Infine non sono mancati i complimenti agli uomini d’attacco: “Per Vlahovic è stata una delle migliori prestazioni, al di là del gol. Milik ha una pulizia di gioco diversa, ma è normale, è più grande“.

Vlahovic poteva fare di più? L’analisi di mister Allegri

Massimiliano Allegri ha inoltre analizzato le problematiche del match, parlando di una Juve che fatica a trovare negli spazi gli attaccanti: “Su queste cose bisogna lavorare e migliorare. Vlahovic ha fatto la lotta, ha fatto un gol straordinario e ha lavorato bene: ha pulito molto la palla, ha margini di miglioramento e credo abbia fatto la miglior prestazione in assoluto. Ci sono molte cose da imparare. Vlahovic è migliorato, poteva fare più di un gol e credo che riuscirà ad arrivare al massimo quando troverà più controllo e tranquillità. Attacca l’area ed è un goleador, ma deve migliorare sotto altri aspetti. Milik è più esperto, ha una pulizia di gioco diversa. Credo che stasera Miretti non abbia sbagliato nemmeno un controllo, ci sono pochi giocatori che controllano la palla come lui“.